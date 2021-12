Eminem ganha prêmio de artista do ano do YMA

A primeira edição do YouTube Music Awards, no domingo, 3, marcada pelo improviso com a participação especial de várias celebridades, teve os prêmios mais importantes entregues ao rapper Eminem e à dupla de hip-hop Macklemore e Ryan Lewis.

A transmissão ousada, pois ocorreu pelo site de vídeos YouTube, e não por um canal de TV. A música em si foi ocasionalmente ofuscada pela badalação -- o que não chegou a ser uma surpresa. A cerimônia foi também uma espécie de declaração do YouTube sobre sua intenção de assumir um papel maior na indústria musical.

O mercado dos prêmios fonográficos é quase tão disputado quanto o mercado fonográfico. O YouTube buscou chamar a atenção com grandes astros, como Lady Gaga, mas mantendo uma perspectiva suficientemente distanciada para se diferenciar do MTV Video Music Awards, do Grammy e de outras premiações conhecidas.

Há anos fãs de música frequentam o YouTube, e até o final do ano, o site do Google deve criar um serviço musical pago.

"Não havia nada roteirizado nesta noite", disse o ator Jason Schwartzman, que apresentou a cerimônia com o artista Reggie Watts. A direção foi do cineasta Spike Jonze. Eminem ganhou o prêmio de Artista do Ano. A banda Girls' Generation, muito famosa na Coreia do Sul, mas só agora entrando nos EUA, levou o troféu de Clipe do Ano.

A dupla Macklemore e Ryan Lewis, do hino gay Same Love, foi eleita a Revelação do Ano. O Prêmio Fenômeno ficou com o Walk off the Earth, junto com o KRNFX, pelo cover de I Knew You Were Trouble, de Taylor Swift. O DeStorm ganhou oPrêmio Inovaçãopor See Me Standing.

Num reconhecimento ao enorme volume de material do YouTube gerado por usuários, houve um prêmio chamado Resposta do Ano, dado à violinista Lindsey Stirling e o Pentatonix, por seu cover de Radioactive, do Imagine Dragons.

adblock ativo