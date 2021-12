Emílio Santiago participa de bate-papo na A TARDE FM

O programa Conversa Brasileira deste domingo, 7, é com uma das melhores vozes da música brasileira. Trata-se do cantor Emílio Santiago, que num bate papo descontraido fala do seu amor pela música, dos sucessos da carreira, as participações em festivais nacionais e do projeto Aquarelas.

O cantor fala também sobre o início de sua carreira e os objetivos para o futuro. O programa vai destacar sucessos como "Saigon", "Perfume Siamês", dentre outras.

Conversa Brasileira vai ar na A TARDE FM, às 21 horas, com apresentação de Leleco Jr.

