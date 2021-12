Emicida se apresenta em Salvador neste domingo

O rapper Emicida irá se apresentar neste domingo, 15, no "Bud Basement Salvador". O evento iniciará, às 12h, para exibir a final da Copa do Mundo e o artista se apresentará logo depois. A festa será realizada no Trapiche Barnabé, para participar o público pode adquirir a entrada de R$ 50 no site Sympla ou na bilheteria do local.

Emicida cresceu no cenário do rap e possui um repertório recheado de sucessos, como as músicas "Passarinhos", "Hoje Cedo", "Madagascar", "Pantera Negra" e "Baiana", essa última ele gravou com Caetano Veloso.

