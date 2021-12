Emicida lança novo trabalho em Salvador

No dia 21 de novembro, o rapper paulista Emicida retorna à capital baiana para o lançamento do seu novo álbum, Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. O show, que acontece no espaço Trapiche Barbané, Comércio, às 20h, conta também com show da banda baiana OQuadro.

Lançado pela Natura Musical e fruto de uma viagem à África, o novo disco de Emicida traz participação de nomes como Caetano Veloso e os rappers Amiri e Muzzike. Ingressos no valor de R$ 35.

