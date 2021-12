Emicida lança 1º álbum oficial neste sábado no Pelourinho

O rapper Emicida faz show de lançamento do CD "O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui", neste sábado, a partir das 21h, no Lago Pedro Archanjo, no Pelourinho. É o primeiro álbum oficial de Emicida e conta com participações de Pitty, Mc Guime, Tulipa Ruiz e outros artistas. O valor do ingressó é R$ 20.

A abertura do evento fica por conta das apresentações das bandas baianas Versus2 e Opanijé.

