Emicida fará show na Concha Acústica em setembro

O rapper Emicida fará seu novo show "Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa", do seu segundo álbum de estúdio, no dia 4 de setembro (domingo), às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA, nos SACs Barra e Bela Vista e pela internet. O 1º lote está sendo vendido a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). O 2º lote estará disponível a partir do dia 4 de agosto por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada). Os valores de camarote serão R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia entrada) nos dois lotes.

O artista também trará no repertório novas interpretações para canções do seu primeiro disco "O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui" e mixtapes desde o início da carreira, além de surpresas que o rapper sempre traz nos seus shows.

Tamo voltando em Setembro, Salvador! Preparem o coração! <3 #EE Uma foto publicada por @emicida em Jul 1, 2016 às 2:03 PDT

