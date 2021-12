Emicida e Duda Beat se apresentam neste final de semana em Salvador

Salvador recebe neste final de semana os shows de Emicida e Duda Beat. Os artistas irão se apresentar respectivamente no sábado, 6, e domingo, 7, ambos a partir das 16h. Os shows ocorrem no Bud Basement, localizado no Trapiche Barnabé.

Além de Emicida, o evento também recebe no sábado Afrocidade e Batekoo. Já no domingo, o Bud Basement recebe Duda Beat, Clarinha e as DJs Ana Julieta e Ferloma.

A entrada é permitida para maiores de 18 anos. Os ingressos por data estão no segundo lote, custam R$ 40 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

adblock ativo