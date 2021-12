Emicida é atração deste domingo na Concha Acústica do TCA

Um dos principais representantes da música pop e do rap nacional contemporâneo, Emicida se apresenta neste domingo, 21, na Concha Acústica dentro do projeto Conexões Sonoras, com o grupo ilheense OQuadro abrindo os trabalhos.

Emicida vem acompanhado de banda completa e o repertório se concentrará mais em seu último disco, o aclamado por público e crítica Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa (2016).

“Mas a gente repassa toda a carreira e sempre tem surpresas, uma reverência a algum artista que me influenciou. Eu sempre subo ao palco aberto à energia do público que está ali, e muita coisa acaba surgindo na hora”, conta Emicida em entrevista ao A TARDE.

Apaixonado por Salvador, o rapper incluiu em Sobre Crianças... uma faixa em homenagem à cidade, Baiana, a qual certamente estará no repertório do show. “A primeira vez que fui aí senti que estava voltando pra casa, algo parecido com o que aconteceu quando fui para a África”, conta.

“Desde então, sempre que posso, estou em Salvador. Baiana foi minha singela maneira de dizer obrigado a todos que me recebem com tanto amor por aí”, acrescenta.

O amor pela cidade se estende à sua cena musical, que ele diz querer conhecer mais. “Gostaria de conhecer mais, sou fã do Baiana (System), acho que os irmãos do OQuadro estão construindo uma parada bem bacana também. Conheço muitos instrumentistas, amigos que gravaram no meu disco inclusive, gente como Cara de Cobra, Gustavo Didalva, Márcio Brasil, esses caras são incríveis”, enumera.

“Eu gosto muito do Márcio Vitor também, o Psirico. Aquele som firme e forte me faz chorar, e um outro irmãozão é o Ed City, sangue bom demais também!”, acrescenta.

Carreira equilibrada

Sempre ligado às causas sociais, Emicida vem demonstrando habilidade na construção de uma carreira equilibrada entre o discurso combativo do rap old school e a música pop de caráter mais radiofônico – daí um hit como Passarinhos, em dueto com a cantora Vanessa da Mata.

Mas na hora de rasgar o verbo ele não economiza na verve, felizmente. “Temos muito pelo que lutar e com esse retrocesso que tem acontecido de um ano para cá, serão as mesmas batalhas que já havíamos lutado e vencido no passado”, afirma.

“Se for ver, esse retrocesso vem de antes até do golpe propriamente dito. Eu não me canso, pensando sempre no mundo onde quero que minha filha cresça, que seja melhor que o de hoje”, acrescenta.

Em um cenário onde ideias retrógradas e há muito dadas como mortas voltam a zanzar por aí como zumbis, Emicida mantém sua atenção focada nas verdadeiras causas dos problemas do país.

“Eu acho que elas (as pessoas retrógradas) sempre estiveram aí orbitando, mas hoje se sentem à vontade para dizer os absurdos que pensam. Difícil diagnosticar as razões para essa estupidez, mas creio que elas moram um pouco na educação precária do nosso País, na desigualdade social, a decepção com quem em tese parecia estar do lado dos menos favorecidos, uma coisa vai puxando a outra”, afirma.

“E claro que não podemos esquecer que a imprensa tem um papel fundamental na disseminação de ignorância e ódio também, papel este que ela infelizmente tem cumprido muito bem”, prossegue.

Verve afiada como navalha

O discurso de Emicida, como vê, segue lúcido e afiado como navalha – inclusive quando perguntado sobre o calcanhar de Aquiles do hip hop (mais notadamente o norte-americano), que é a facção bling- bling, mais afeita a ostentar carros e mansões e objetificar mulheres do que a construir um discurso de contestação.

“Eu penso que as pessoas são livres para fazer o que quiserem, não serei eu a apontar o dedo. Acho engraçado porque o funk muitas vezes vai por esse caminho e até mesmo os sertanejos, mas é o rap quem precisa pagar essa conta e se explicar”, afirma.

“Acho também que os meninos e as meninas na quebrada crescem sendo bombardeados pela TV, por exemplo, com propagandas dizendo que o importante é ter o carro x, o tênis y, com produtos de entretenimento que alimentam estereótipos imbecis sobre as mulheres e, quando isso se torna um desejo, está errado, eles são cobrados por quem nunca lhes deu uma alternativa. Eu sempre digo uma coisa: coloquem uma biblioteca e um centro cultural em cada quebrada, depois vocês vão poder ter algum respeito nosso pra levantar esse tipo de reflexão”, lacra, definitivamente, Emicida.

Serviço

O quê: Conexões Sonoras apresenta Emicida e OQuadro

Quando: Domingo, 21, 17h30

Onde: Concha Acústica do TCA

Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (cota de 40% de meia entrada) / Bilheteria e balcões do TCA e no site ingressorapido.com.br

