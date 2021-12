O rapper Emicida surpreendeu o público presente na final de segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), que aconteceu no dia 8 de setembro, em Porto Alegre. O cantor e compositor abriu o evento e apresentou a música "Disseram que era só um joguinho", que é inspirada nos jogadores de LoL.

Emicida recebeu o convite para participar do encerramento do evento e desde então assistiu documentários, começou a jogar e mergulhou no mundo da comunidade LoL. Na letra da canção há os principais jargões dos gamers e atletas profissionais de LoL.

Confira o vídeo:

Da Redação | Foto: Reprodução | Instagram Emicida compõe música e homenageia jogadores de League of Legends

adblock ativo