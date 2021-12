Emicida anuncia data de lançamento do novo disco 'AmarElo'

O rapper Emicida anunciou na tarde desta quarta-feira, 16, a data do novo disco 'AmarElo'. De acordo com a publicação do artista no Twitter, o novo trabalho deve ser divulgado em 30 de outubro.

"Me desculpa a demora e obrigado por esperar. Eu tô ansioso para compartilhar algumas ideias que eu acho importantes", diz o rapper no vídeo.

De acordo com informações do site Uol, o álbum terá 11 faixas, com participações especiais de vários artistas, como Zeca Pagodinho e Pabllo Vittar. Algumas das músicas já foram lançadas como singles: 'Eminência Parda', 'AmarElo' e 'Libre'.

Confira faixas abaixo:

1. Principia - com Pastoras do Rosário, Pastor Henrique Vieira e Fabiana Cozza

2. Ordem Natural das Coisas - com MC Tha

3. Pequenas Alegrias da Vida Adulta - com Marcos Valle (part. Thiago Ventura)

4. Quem Tem um Amigo (Tem Tudo) - com Zeca Pagodinho, Tokyo Ska Paradise Orchestra e Os Prettos

5. Paisagem

6. Cananéia, Iguape, Ilha Comprida

7. 9nha - com Drik Barbosa

8. Ismália - com Larissa Luz e Fernanda Montenegro

9. Eminência Parda - com Dona Onete, Jé Santiago e Papillon

10. AmarElo - com Pabllo Vittar e Majur

11. Libre - com Ibeyi

Veja publicação abaixo:

