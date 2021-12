Emanuelle Araújo lança seu primeiro disco solo em Salvador

A cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo lança seu primeiro disco solo, “O Problema É a Velocidade”, no Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia (ex-Sheraton), em Salvador, com shows nos dias 08 e 09 de junho às 20h30.

Ouve-se entre as 12 faixas do disco toda a recente vivência carioca de Emanuelle, que se mudou para o Rio há 13 anos, mas ao mesmo tempo, também se percebe que ela jamais deixou a Bahia, intacta no sotaque e na relação essencial com a música.

Serviço

Emanuelle Araújo – O Problema É a Velocidade

Quando: 08 e 09/6/18 (sexta e sábado)

Horário: 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi

Quanto: Couvert artístico – R$ 80

Compra

Bilheteria: Café–Teatro Rubi (71) 3013-1011

Site Compre Ingressos

adblock ativo