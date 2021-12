Emanuelle Araújo lança CD 'O Problema é a Velocidade'

Quem diria: só agora, aos (inacreditáveis) 40 anos, a cantora e atriz baiana Emmanuelle Araújo lançou seu primeiro álbum solo, "O Problema é a Velocidade" (Deck).

É que a moça, conforme ela mesma diz, gosta mesmo é "de banda, galera, coletivo" - daí a demora em se lançar solo.

"Até pela minha vivência com grupos de teatro, sempre gostei de turma, de andar com uma galera em que eu acredito", conta a artista, por telefone do Rio de Janeiro. "Como agora mesmo, com a banda Moinho e a Orquestra Imperial, com as quais continuo em paralelo", acrescenta.

Cantora intérprete, Emmanuelle fez jus ao título do álbum, coletando composições por anos a fio, até resolver entrar no estúdio do badalado produtor carioca Kassin.

Exceção feita ao paulista Arnaldo Antunes, autor do sambinha "Se For Pra Mentir" (em parceria com o baiano Cezar Mendes), todas as faixas são de cariocas ou baianos.

Da Bahia, há Márcio Mello ("Céu Azu"l e "Louco de Saudade"), Paquito e Gerônimo (a soft caliente "Pra Pescar Seu Coração"), o falecido Peu Souza ("Para um Grande Amor"), Zeca Veloso ("Baby Love") e o já citado Cezar Mendes, com "Flor de Laranjeira", parceria com Capinan.

Do Rio de Janeiro, há composições de Alberto Continentino e Domenico Lancelotti (a faixa-título "O Problema é a Velocidade"), Gabriel Muzak ("Uma Mulher" e "Na Imensidão"), Celso Fonseca (o bolerinho "Lua Cheia de Janeiro") e Paulinho Moska ("O Amor Está ao Meu Lado").

"O título, na verdade, tem uma verdade incoerente com o CD: ele não teve problema com essa velocidade, pois eu não tive pressa", diz Emanuelle.

"Tudo foi feito com muito cuidado, houve uma busca de repertório, de arranjos adequados, tudo feito em um tempo bem natural", acrescenta.

Intérprete

Álbum leve e algo ensolarado - mesmo em seus momentos mais noturnos, como "Lua Cheia de Janeiro" e "Na Imensidão" -, "O Problema é a Velocidade" parece ter a função, mesmo que inconsciente, de inscrever Emanuelle na tradição das cantoras intérpretes brasileiras.

De fato, a artista admite se inspirar nesta linhagem: "Sempre adorei as grandes intérpretes como Clara Nunes, que sabia escolher músicas como ninguém - a própria Elis, cantoras que têm a sua própria busca e que veem a sua voz na palavra de grandes compositores", observa.

"Adoro quando ouço a canção de um poeta e aquilo bate exatamente com o que eu quero dizer - e aí eu trago aquilo para mim", acrescenta.

Inclusive, seu primeiro trabalho profissional como cantora, à frente da Banda Eva, foi resultado da vocação natural para interpretar. "Foi o primeiro show solo que fiz aí na Bahia, antes do Eva, que me rendeu o convite para a banda. Era um show de intérprete, onde eu cantava canções da MPB, então já era uma coisa bem latente em mim", lembra.

Uma curiosidade é "Para um Grande Amor", de Peu Sousa, morto precocemente aos 35 anos, em 2013. Ligado ao rock local, ele foi guitarrista da banda Dois Sapos & Meio e depois fez fama como guitarrista de Pitty. "Ele me mostrou essa música há 13 anos. No processo do disco, eu a reencontrei e decidi gravá-la", conta.

"Como as outras canções, é um reencontro com afetos que me influenciaram e me trouxeram essas pérolas", diz.

Envolvida nas gravações da série E Aí, Comeu? (Multishow) e escalada para a próxima novela das 21 horas da Globo, Emanuelle só deve começar a viajar pelo Brasil com o show de "O Problema é a Velocidade" lá pelo fim do ano.

"Será um show para teatros e ambientes fechados, com um estilo sensorial e visual bem acentuado, remetendo aos clipes de "Uma Mulher", que já está no YouTube, "Para um Grande Amo"r e "Céu Azul", que saem em breve, conta Emanuelle.

Chico Castro Jr. Emanuelle Araújo lança CD 'O Problema é a Velocidade'

"E sim, claro que vai chegar aí em Salvador, com certeza", garante a cantora.

