Em última edição, ensaio do Parangolé recebe Devinho Novaes e Dilsinho

Realizados semanalmente na Arena Fonte Nova, os “Ensaios do Parango”, chegarão a sua última edição no próximo domingo, 27. Para encerrar o evento, a anfitriã, a banda de pagode Parangolé, recebe os cantores Devinho Novaes e Dilsinho e a banda , Lambasaia.

Com ingressos esgotados nas edições anteriores, o último ensaio promete fechar com chave de ouro a preparação do Parangolé para o carnaval. Para o público, algumas das surpresas incluem encontros inusitados no palco.

Quem quiser adquirir a entrada, é bom se apressar. As vendas já estão disponíveis na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia). Outras informações podem ser consultadas pelo site da Salvador Produções.

