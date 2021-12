Em turnê, Edson Cordeiro fará apresentações no Café-Teatro Rubi, em Salvador

O cantor Edson Cordeiro se apresentará no Café-Teatro Rubi, localizado no Wish Hotel da Bahia, nos dias 29 e 30 de junho, às 20h30. O ingresso custa R$100.

O artista chega a capital baiana com a sua turnê Fado Tropical, o d12º e mais novo álbum, que foi gravado no Porto, em Portugal.

Edson Cordeiro virá acompanhado pelos músicos: Wallace Oliveira (guitarra portuguesa) e Sérgio Borges (violão), Edson canta alguns dos mais tradicionais fados, como "Estranha Forma de Vida", "Foi Deus", "Barco Negro" e "Fado Tropical".

adblock ativo