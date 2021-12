Em tom de mistura, Margareth e Daniela fazem show sábado

Por mais que a seleção brasileira tenha deixado a desejar em campo, a música baiana não deixa a peteca cair. Independentemente do resultado da disputa pelo terceiro lugar, neste sábado as cantoras Daniela Mercury e Margareth Menezes colocam o astral pra cima em show no Bahia Café Hall, na Paralela.

Para Margareth, vai ser uma dobradinha bastante inusitada. "Nós temos um perfil musical que converge, o jeito que a gente gosta de cantar e valorizar a música afro-brasileira. O show vai ter esse tom de mistura, de encontro".

Daniela promete quase quatro horas de festa, com shows das duas cantoras, mais de uma hora de apresentação conjunta e interação das bandas. A participação do grupo afro Muzenza vai intensificar o tom percussivo do encontro.

"A gente realmente tem um público em comum e muita afinidade artística. Muitas pessoas se identificam com as duas artistas. Adoro cantar com Margareth, temos uma energia positiva juntas. As pessoas até nos confundem, pedem músicas e autógrafo a uma pensando que é a outra. Eu costumo brincar que a gente parece Caetano e Gil", diz Daniela.

Repertório



Além de músicas carnavalescas que marcaram suas carreiras e muito samba-reggae, Daniela Mercury e Margareth Menezes trazem um repertório bastante diverso.

A noite terá desde Oyá Por Nós, composta pelas duas cantoras em reverência a Iansã, a Refazenda, de Gilberto Gil, e homenagens aos 70 anos de Chico Buarque e ao centenário de Dorival Caymmi.

"Somos politizadas, somos porta-vozes da música afro-baiana e somos ao mesmo tempo conectadas com a MPB", explica Daniela Mercury.

Com carreiras já consolidadas no exterior, Daniela e Margareth consideram que o evento é uma boa oportunidade tanto para o estrangeiro de passagem pela cidade conhecer melhor a música baiana, quanto para o público local extravasar as energias.

"Já são quase 20 anos de carreira internacional tentando ganhar a simpatia do público com a nossa arte. É muito bom ser anfitrião dos estrangeiros com a nossa cultura, oferecer ao turista a nossa identidade, algo que tenha a nossa cara", comenta Daniela.



"A percussão e o samba-reggae têm a ver com a nossa cultura. É uma oportunidade para turistas e baianos", completa Margareth.

Música e futebol



Como a relação entre futebol e música fica mais intensa em épocas de Copa do Mundo, o assunto não passa ao largo da conversa com as artistas.

Apesar da derrota brasileira para a seleção alemã, Margareth Menezes se sente contagiada ao ouvir sua voz cantando A Luz de Tiêta, de Caetano Velosos, na trilha do vídeo motivacional que embalou os alemães.

"Eles pegaram uma música que mostra a nossa animação e estão sendo bem carinhosos com a Bahia. Eu fui presenteada", revela Maga.

Já Daniela, que animou fan fests em Belo Horizonte e Brasília, reconhece a importância de festejar, mas não deixa de chamar a atenção para o papel político da classe artística.

"Nossas caras pintadas nos cartazes de divulgação do evento são políticas também, não se referem somente à Copa do Mundo. Temos muitas lutas, não só as do esporte".

"Eu torci para que tivéssemos mais eventos culturais na Bahia (durante a Copa). É difícil competir com muitos jogos. Não houve nenhum estímulo para a indústria cultural brasileira produzir", critica Daniela Mercury.

