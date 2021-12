Em texto, ex-mulher de chorão diz que o amará para sempre

A estilista Graziela Gonçalves, ex-mulher do cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, escreveu um texto de despedida para o vocalista do Charlie Brown Jr., nesta quinta-feira, 9, no site oficial da banda. Os dois estavam separados desde novembro do ano passado.

No texto, a estilista agradece aos amigos, aos familiares e também aos fãs pelo carinho e apoio concedidos após a morte de Chorão. Graziela agradece ao cantor pelas muitas composições feitas por ele, inspiradas no relacionamento dos dois.

"Através das suas músicas, você transformou as nossas histórias em histórias para outros tantos casais do Brasil afora. Não existe forma mais generosa e bonita de se eternizar um sentimento", escreveu.

Ainda no texto, a estilista agradeceu ao vocalista o tempo em que ficaram juntos.

"Meu pensamento se volta para Deus para agradecer o privilégio dele ter me proporcionado viver um grande amor e de dividir minha vida com você por quase 20 anos. Quantas histórias, quantas conquistas, quanta luta!! Quanto amor, em toque e calor, verso e prosa, que você me deu!", lembrou.

No comunicado, Graziela também direcionou palavras aos fãs de Chorão. "Vocês eram a única razão do Alexandre querer continuar a fazer o que ele fazia", disse. A ex-mulher do músico concluiu falando sobre o sentimento que ainda tem por ele. "Eu também vou te amar para sempre, sempre, sempre, sempre...".

Leia o texto completo da despedida.

Luto - Chorão foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, 6, em seu apartamento no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. No local, a polícia encontrou álcool, remédios, latas de energético e um pó branco, que foi levado para análise. O apartamento estava revirado.

O delegado do caso não acredita na hipótese de homicídio e afirmou que a mistura de bebida e remédios pode ter matado o músico. Segundo familiares, Chorão estava deprimido e solitário desde o fim de seu casamento com a estilista Graziela Gonçalves, no fim do ano passado.

O vocalista da banda Charlie Brown Jr. começou a ser velado na noite de quarta na Arena Santos, um dos maiores ginásios esportivos da cidade de Santos, no litoral paulista. O corpo de Chorão chegou ao local por volta das 22h, após deixar o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo.

