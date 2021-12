Em testamento, David Bowie deixa US$ 1 mi para babá de filho

O testamento do cantor David Bowie foi registrado e aberto nesta sexta-feira, 29. De acordo com o jornal New York Post, metade da fortuna, cerca de US$ 100 milhões, será destinada a viúva, Iman. Já a segunda metade do patrimônio do cantor, será dividida entre seus os filhos: Duncan Jones e Alexandria.

O que chamou atenção foi que além dos filhos e esposa, Bowie também reconheceu no testamento uma das babás de seus filhos, Marion Skene. A mulher, que cuidou de Ducan quando era mais jovem, deve receber cerca de US$ 1 milhão. A justificava seria por ela ter tomado conta do filho mais velho do cantor quando ele passava por problemas com drogas.

O artista também deixou US$ 2 milhões para a amiga e assistente pessoal Corinne Coco Schwab.

David Bowie morreu em 10 de janeiro, aos 69 anos, dias após ter lançado "Blackstar", último disco da carreira.

adblock ativo