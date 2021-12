Em Tel Aviv, Caetano diz que não considerou cancelar o show

Na véspera do show em Tel Aviv, em Israel, Caetano Veloso revelou nesta segunda-feira, 27, que não considerou cancelar a apresentação. O fundador do Pink Floyd, Roger Waters, chegou a divulgar carta clamando que ele e Gilberto Gil não fossem à cidade e aderissem à campanha de boicote ao governo israelense.

Os baianos estão em turnê mundial do show "Dois amigos, um Século de Música", apresentando repertório de diferentes momentos das suas carreiras.

Eles já estão em Israel e participaram de evento nesta segunda, promovido pelo ex-presidente de Israel, Shimon Peres, que recebeu os artistas em uma instituição em Yaho, no sul de Tel Aviv. Lá, Caetano e Gil encontraram um grupo de crianças judias e palestinas, simbolizando o desejo de tolerância e o apoio ao diálogo entre os povos.

Durante a tarde, eles foram homenageados em um hotel da cidade por várias ONGs e artistas que pregam o fim do conflito entre Israel e Palestina. No discurso de agradecimento, Caetano falou sobre o debate envolvendo o cancelamento do show.

"Um basta à ocupação, um basta à segregação, um basta à opressão… Nós enfrentamos a pressão para não vir para Israel e cancelar o show que faremos amanhã, mas decidimos não cancelar, porque preferimos conversar, dialogar", disse o cantor e compositor.

Assista vídeo publicado na página do Facebook de Caetano Veloso:







"Um basta à ocupação, um basta à segregação, um basta à opressão... Nós enfrentamos a pressão para não vir para Israel e... Posted by Caetano Veloso on Segunda, 27 de julho de 2015

adblock ativo