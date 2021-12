Em parceria com Hungria e Olodum, Claudia Leitte grava o clipe de ''Saudade'' no Pelourinho

Homenageando o samba-reggae e o Axé, nesta terça feira, 11, a cantora Claudia Leitte gravou o clipe de ''Saudade'' no Pelourinho, sua nova música em parceria com o rapper Hungria e o grupo Olodum em clima de nostalgia e com referências claras ao clipe ''They Dont Care About Us'' de Michael Jackson que foi gravado no mesmo local.

O clipe foi gravado parte em estúdio e partes nas ruas do Pelourinho, com produção da Macaco Gordo e assinada pelo publicitário e cineasta Chico Kerstész.

Claudia Leitte passou esta terça-feira gravando no Pelourinho, bairro histórico de Salvador

