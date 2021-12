Em parceria com ATTOOXXA, Rincon Sapiência lança clipe gravado em Salvador

Ilustrando a periferia, o gingado e a diversidade dos corpos baianos, o rapper paulistano Rincon Sapiência lançou, nesta quinta-feira, 12, o videoclipe do single ‘Arrastão’, gravado no bairro de Pernambués, em Salvador, juntamente com o grupo baiano ATTOOXXA.

"A maioria dos trabalhos de artistas que não são baianos, quando vão a Bahia, sempre fazem registros de lugares clichês. Como eu usei no disco todo essa linguagem de periferia, de quebrada, eu queria esse ambiente, fazer esse contato com a periferia de Salvador", explicou Rincon Sapiência, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo o rapper, ele foi apresentado ao bairro de Pernambués, onde acontecem atividades culturais que movimentam o local, como paredões e outras festas. “Acho que conseguimos trazer um pouco dessa energia da periferia de Salvador. Fiquei muito feliz com o resultado”, contou.

Rincon já se apresentou diversas vezes com o grupo baiano, como no show Concha Negra, que aconteceu no final de 2019, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Juntos, os artistas já trabalharam juntos na faixa ‘Só Vem’, presente no álbum ‘Luvbox’, de ATTOOXXA, e desta vez produziram juntos ‘Arrastão’, presente no álbum ‘Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps’, de Rincon Sapiência.

Em ‘Arrastão’, o artista contou com a programação multi instrumentista do beatmaker baiano Esil Beats, conhecido por misturar Trap com Pagodão. Os integrantes do ATTOOXXA também colaboraram, com Chibatinha nas guitarras, Raoni na composição do verso final e OZ interpretando o refrão, juntamente com Raoni.

Assista abaixo o videoclipe de ‘Arrastão’:

Ashley Malia

