Em nova fase, veteranos do Titãs lançam seu 18º disco

Eles eram garotos quando começaram a mostrar o rock do Titãs do Iê-Iê no underground paulista. Agora, com mais de 30 anos de estrada, o grupo, integrado por Branco Mello, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, lança seu 18º disco, Nheengatu, com sonoridade pesada e letras de contestação.

Desigualdade, miséria, escravidão, pedofilia e machismo são alguns temas incômodos tratados entre as 14 composições, que se propõem a fazer uma crônica da sociedade e resgata a criticidade da banda mais forte em álbuns como Cabeça Dinossauro (1986) e Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas (1987).

"A gente sempre preservou isso dentro da banda porque a gente sabe que é uma marca nossa, uma coisa importante. Mas dessa maneira como voltamos a fazer nesse disco, com foco em um repertório inteiro, fazia tempo que nós não fazíamos", afirmou o titã Sérgio Britto.

Logo na primeira faixa, Fardado traz trechos inspirados nas recentes manifestações de junho no País e lembra a mensagem do hit Polícia: "Por que você não abaixa essa arma/ O meu direito é seu dever/ Por que você não usa essa farda/ Pra servir e pra proteger".

As contestações são cantadas - e gritadas - em um uníssono típico da identidade do Titãs, que se mistura com características da fase atual da banda.

"Tudo começou com essa ideia de voltar a tocar os instrumentos por conta própria", diz Britto. " Virou uma vontade nossa focar na economia, vocais mais gritados, estética mais sintética tanto nas letras quanto nas músicas. Não deixa de ser um renascimento da banda. São os mesmos caras, mas estamos com funções diferentes".

Nheengatu



Para combinar as mensagens das canções com o conjunto da obra, os titãs foram longe nas referências. Batizaram o álbum com o nome de uma língua derivada do tupi-guarani e adotada pelos jesuítas na época do Brasil colônia como uma linguagem única de comunicação.

O oposto se apresenta na capa do CD: uma imagem da Torre de Babel, do pintor Pieter Bruegel, que se refere ao conto bíblico em que todos falavam línguas diferentes e ninguém se entendia.

Britto explica: "Eu comecei a pensar numa imagem que revelasse um pouco essa ideia do disco. Essa história do caos e do desentendimento da Torre de Babel traduzia bem o momento em que a gente vive. É como se a gente tivesse querendo promover o entendimento, a gente precisa se entender para que as coisas saiam do lugar. É esse o conceito do disco".

Assim, Nheengatu tem elementos da música brasileira no meio do rock, que trabalhos anteriores como o Cabeça Dinossauro (álbum que mais se aproxima do recém-lançado) não apresentava.

Mistura o punk e o pop rock ao samba, como na introdução de Flores pra Ela e até com o baião, em Baião de Dois, cuja letra, de Milkos, inicia com "o mundo é um moinho" (Cartola) e "a vida é um buraco" (Pixinguinha).

Rock de volta



Os críticos roqueiros mais da velha guarda apostam no disco como uma salvação do rock, quase condenado à morte pela ausência de álbuns com letras mais ácidas, sem pudor.

Saudosismo ou não, Britto acredita que as bandas que têm aparecido no mainstream (para o grande público) pecam por se repetirem e pelo receio de arriscar. "A gente subestima muito o público, acha que as pessoas não vão entender, não vão gostar, e por isso já não faz".

Com turnê prevista para iniciar em agosto, no Rio de Janeiro, o titã diz que ainda não está certo sobre o impacto do disco, mas espera que seja um recado para os novos de que é possível - e necessário - fazer rock fugindo do previsível.

