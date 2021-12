Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, Márcia Short se apresenta gratuitamente em Salvador

Com show gratuito, intitulado 'Portal Black', a cantora Márcia Short irá se apresentar nesta terça-feira, 19, no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, a artista levará ao palco um repertório com clássicos da axé music e releituras de sucessos da MPB.

O evento faz parte da programação do Novembro Negro, apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), através do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI).

