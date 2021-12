Em clima junino, banda lança o Cangaia Club

Um dos ensaios mais esperados do período que antecede o São João está para começar! A banda Cangaia de Jegue promete fazer a galera arrastar o pé na primeira edição do Cangaia Club, que acontecerá de 15 em 15 dias, sempre aos domingos.



Como o forró fora de época já virou um sucesso em Salvador, e vem ganhando cada vez mais espaço, a banda que veio de Jequié só tem a agradecer à capital baiana. "Salvador trouxe grande visibilidade para a banda, tudo que lançamos aqui passa a ser conhecido em toda a Bahia", afirma o vocalista Nonô Curvêllo.



Para aquecer a galera, o cantor já adianta o que a Cangaia vai apresentar nos próximos shows. "As preparações para o São João estão a todo vapor, vamos trabalhar mais a música 'Namorar pra quê?' e fazer todo mundo dançar nos ensaios", afirma.



Além da apresentação da banda, acontece também o show do sertanejo Dan Valente. O grupo vai receber ainda convidados especiais, entre eles os cantores Adelmário Coelho, Lucas Kart (banda Kart Love) e os meninos da banda Duas Medidas.



A Cangaia também está lançando o CD novo, composto por canções próprias, além de músicas antigas e três inéditas, sendo que duas têm a participação de Durval Lelys. Para o São João, a turma prepara o repertório para tocar durante a temporada de shows pelo interior da Bahia.

