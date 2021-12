Em clima de São João, Forró do Tico anuncia ensaios para os festejos juninos

O clima para o São João, comemorado no mês de junho, já começa a esquentar. E a banda ‘Forró do Tico’, liderada pelo vocalista Tico Cavalcanti, se prepara para agitar na prévia dos festejos juninos. Com sua sanfona, o cantor inicia seus ensaios nesta sexta feira, 5, no Wet’n Wild, a partir das 22h, com diversas participações.

"Nós estamos colocando bandeirola e touro mecânico. Será uma vila junina dentro do espaço. Além de mim, serão dois shows completos. Nessa primeira edição, vou trazer Jonas Esticado e Saia Rodada" disse.

Além desta sexta, as apresentações acontecem também no dia 12 de abril, em que vai trazer a participação de Dorgival Dantas e Flavio José. Já em maio, Tico também fará duas apresentações com convidados ainda não divulgados.

Outra novidade que o cantor traz para seu público, é a gravação do CD ao vivo em todos seus ensaios. Para o cantor, isso é uma realização e que "a expectativa é a melhor possível", como afirmou. Ele continua dizendo que Salvador não possui tantos shows voltados para o São João "Eu acho que aqui estava carente de um ensaio junino, sertanejo vem crescendo muito nesses últimos anos", concluiu.

Carreira

O último trabalho do artista foi o clipe "Ah se meu cavalo falasse". O hit conta a história de um peão que após ser deixado por sua amada prometeu nunca mais sofrer por amor. “É uma música linda, que fala de superação. O clipe foi feito com muito carinho e espero que todos gostem”, disse o cantor.

Vida pessoal

Tudo começou quando Tico Cavalcanti, nascido em Salvador, mas criado também em Esplanada, ganhou aos 16 anos uma sanfona do avô de um amigo, que tinha falecido. "Na época ele tocava cavaquinho e eu violão, ele disse que não aprendeu a tocar a sanfona, então ele me deu"

Depois do aprendizado, ele já passou por várias bandas até chegar no próprio projeto. "Minha primeira banda foi com um grupo de amigo de colégio, chamada 'Meu Tio Dedo' e depois participei de várias bandas, como: Tio Barnebé, Ensaio do forrozão, Colher de Pau, Daniel Vieira, Pra Casar, Cangaia de Jegue e Dan Valente", declara.

Sobre parceria, ele afirma a realização de ter tocado junto ao cantor Dorgival Dantas e para que possa acontecer mais junções futuras tem que agir naturalmente. "No momento, eu acho que toda história de banda corre o trilho natural, não podemos forçar a barra, ninguém vira amigo por interesse. A partir do momento que vamos conhecendo outras pessoas, a gente vê se nasce a vontade de fazer parceria ou não", afirma.

Confira o clipe:

Foto: Matheus Buranelli | Ag. A TARDE

