Em clima de pagotrap, cantora baiana Brena lança ‘Pedaço de África’ em parceria com Yan Cloud

Discutindo a identidade negra em clima de pagotrap, a cantora baiana Brena lançou, neste sábado, 25, seu novo single, ‘Pedaço de África’, em parceria com o rapper Yan Cloud. A artista, que já participou da edição de 2016 do The Voice Brasil, decidiu lançar a música no Dia da Mulher Negra e de Tereza de Benguela para discutir sobre sua condição de mulher negra na sociedade. Além disso, segundo ela, a música busca também oferecer um respiro emocional em meio à pandemia da Covid-19.

Para Brena, o pedaço de África é o afeto preto e a possibilidade de usar a própria voz para celebrar a negritude. “São os sons do meu lugar, é o orgulho de ser quem sou naturalmente. É transmitir a celebração da identidade negra na Bahia. Somos o maior pedaço da África fora do continente africano”, declarou a artista, em entrevista ao Portal A TARDE. Segundo a cantora, ‘Pedaço de África’ é um sorriso para a galera, pedindo um sorriso de volta e “o abraço que a gente não está podendo dar”.

Brena contou que a escolha do dia 25 de Julho para o lançamento da música não foi à toa. “É uma data que deve ser reverenciada com palavras, sons, respeito e alegria. Lançar a música no Dia de Tereza de Benguela, eu diria que é uma honra, porque faz parte de um caminhar para um cenário melhor para a população negra, sobretudo mulheres”.

A música conta com a participação do rapper soteropolitano Yan Cloud, que já fez parceria com Attooxxa em ‘Aquele Swing’, e é dono dos singles ‘Lança a Braba’, ‘Muito Má’ e outros. Brena contou que conheceu o trabalho do rapper durante o festival Origens, no Carnaval deste ano, e pensou nele quando decidiu chamar alguém para uma parceria.

“Achei ele brilhante desde o primeiro momento. Ele tem tudo a ver. Yan é Salvador, é representatividade, é arte baiana. Amei o resultado e fiquei muito feliz em ter feito essa música com ele”, pontuou Brena, contando que o processo de produção da faixa foi feita de forma completamente remota, tendo a internet e celulares como grandes aliados.

A sonoridade do pagotrap traz a mistura do pagodão com o som dos guetos, representado pela voz de Cloud. O resultado é um som dançante, alegre, mas trazendo o tema da identidade negra com firmeza e potência. A faixa tem produção musical de Bruno Zambelli, que já assinou trabalhos com Attooxxa, Luedji Luna e Underismo, entre outros nomes de destaque da música contemporânea da Bahia.

Ainda no sábado, 25, Brena fez uma live para o público, contando como foi o processo criativo da música e lançando o lyric vídeo. Ela revelou que está em processo de produção de um novo trabalho, que é também autoral.

Ouça ‘Pedaço de África’ abaixo:

