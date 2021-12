Elza Soares se apresenta na Concha Acústica em dezembro

A cantora Elza Soares trará a Salvador o show ‘Elza Canta Lupi’. A carioca vai se apresentar na Concha Acústica do TCA, no dia 10 de dezembro (domingo), às 18h.

Neste show, ela interpretará canções de Lupicínio Rodrigues, compositor do primeiro sucesso da sua carreira, a cançaõ ‘Se Acaso Você Chegasse’, que foi gravado em 1960. A cantora baiana Larissa Luz fará a apresentação de abertura.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e estão à venda site da Ingresso Rápido, na bilheteria do TCA e nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista.

