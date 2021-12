Elza Soares 'sangra' em espetáculo no TCA

Ela abre as alas para cantar até o fim. Não pede permissão. Elza Soares, mesmo depois de 60 anos de música, levanta a cabeça, abre a boca e grita sua feminilidade e força. Em "A Mulher do Fim do Mundo", não é diferente - Elza sangra suas verdades.

Sábado, pela primeira vez em Salvador, o eleito Melhor Show de 2015 toma os palcos do Teatro Castro Alves, às 21 horas, em apresentação única - um pedido pessoal de Elza para que o show passasse pela cidade.

"Eu sou soteropolitana", brinca. "Já tem a minha marca. É um povo maravilhoso. Isso me motivou a levar o show para aí", conta.

No espetáculo, Elza Soares, apontada Melhor Cantora do Milênio pela BBC de Londres, é rainha absoluta. Sentada em um trono de metal por problemas na coluna, a artista é cercada por mil sacos de lixo pretos do cenário idealizado por Anna Turra, enquanto solta a voz rouca para cantar as mazelas do mundo. "Com fé em meu pai, nosso Senhor do Bonfim, será um grande show".

A aposta é certa - e não apenas pelo panorama quase teatral. No repertório, ela reina. Além das 11 faixas inéditas de A Mulher do Fim do Mundo, primeiro dos 34 discos da carreira só com músicas novas, a carioca apresenta títulos antigos que se entrelaçam com a filosofia do álbum novo: denúncia, profundidade e sentimento.

"Traz uma coisa integrada. Não foge ao espetáculo", explica. Assim, alia as novatas Pra Fuder e Luz vermelha, a veteranas clássicas como A Carne para criar mais do que o show de um álbum novo.

A mulher que luta

Foram quase seis meses para a preparação do disco. Com direção geral do baterista e produtor Guilherme Kastrup e gravado no Red Bull Studios São Paulo, A Mulher do Fim do Mundo veio, segundo Elza Soares, na hora exata.

"Tudo tem seu tempo certo. Acho que o do inédito foi agora", pontua a carioca. E, animada no auge dos seus 78 anos, completa: "ele é bem nervoso, né?".

Não tem definição melhor. Com poesia feita sob medida para a voz metálica de Elza, assinada por compositores contemporâneos como Cacá Machado, Clima e Alice Coutinho, o trabalho inédito parte do samba para se aventurar por arranjos de música eletrônica, rock e rap.

"A gente fala em homofobia, fala em preconceito, fala do que está acontecendo", ressalta a cantora. "Está tudo dentro daquilo que eu queria fazer. Eu situo a música como denúncia mesmo".

É por isso que Elza Soares sangra em forma de música. Mulher, negra, cuja trajetória começou com a batalha pela sobrevivência, a artista pega suas dores e as desnuda no palco. "Eu não sou de ficar parando, eu vou à luta".

Cantando versos como "você vai se arrepender de levantar a mão para mim", Elza faz da canção Maria da Vila Matilde um manifesto contra a violência doméstica.

"Isso é uma denúncia. Até então, as mulheres apanhavam caladinhas, quietinhas. Não vou dizer que a minha música que tenha feito isso, mas ela está servindo para abrir mais a mente das mulheres. Pelo amor de Deus, denunciem", apela.

Segundo a artista, "a mulher silenciosa é a pior coisa do mundo". Elza ergue a voz e assume seu ser feminino enquanto canta para empoderar. "Trabalhar com essas questões me dá prazer. Eu sei o que é isso, sei o que é passar escondido, calada, sem poder falar nada. Tem que gritar mesmo".

