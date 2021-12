Elza Soares lança novo disco e faz show em Salvador

A música de Elza Soares é, desde sempre, força e experiência. Mas em seu novo álbum, A Mulher do Fim do Mundo, há algo mais. Algo a princípio indefinível, entre a sabedoria e a poesia.



Para o produtor do disco, Guilherme Kastrup, "a mulher do fim do mundo é aquela que permanece". Elza mais que permanece: sabe honrar seu dom.



O que não quer dizer que os reveses dessa mesma trajetória não sejam também substância dessa força e experiência. "Só quem passa pelo que passei sabe dizer o que é chegar onde eu cheguei", diz ela.



Coube a Kastrup reunir a fina flor selvagem da nova música paulistana para o 34º disco da carioquíssima Elza - o primeiro dela só com inéditas. Compositores e músicos como Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Romulo Fróes e Celso Sim, entre outros, que deram o melhor e receberam dela o melhor. Isso poderá ser visto em carne e osso no dia 23 de janeiro no show que farão no Teatro Castro Alves.



"Eles são bárbaros, maravilhosos e a gente que tem sede de coisa boa se encaixa nessa busca. Nada mais, nada menos, eu tinha que cantar mesmo, com entusiasmo, com alma".



Trata-se de uma obra ímpar. O deslocamento geográfico e o transe entre gerações criaram uma sonoridade livre que dilui as fronteiras de ritmos e gêneros em performances magistrais. Assim como o som, a poesia orienta toda a obra.



Não à toa, o CD abre com um poema de Oswald de Andrade (Coração do Mar) musicado por José Miguel Wisnik. E outros grandes momentos seguem-se com a faixa-título (de Fróes e Alice Coutinho), Luz Vermelha (Dinucci e Clima), Dança (Cacá Machado e Romulo Fróes) e Solto (Marcelo Cabral e Clima).



O amor romântico e xaroposo que anima as paradas de sucesso com hits caça-níqueis de estrelas e (pena!) também jovens artistas, não tem eco nesse disco. Elza fala de sexo (Pra Fuder), de violência contra a mulher (Maria da Vila Matilde), de marginalidade (Benedita), de brodagem (Firmeza), solidão e urbanidade.



- O que é o amor neste momento da sua vida, Elza?



- Eu estou me amando. Não sabia que era tão gostosa.



- Mas, Elza, isso todo mundo sabia...



- Todo mundo, menos eu. Senão, eu tinha casado comigo há muito mais tempo.



Hoje

Assim como a cantora reconhece a importância do produtor para este trabalho ("ele te faz livre, feliz e buscar mais não foi difícil porque tive um Kastrup do meu lado"), ela credita a Caetano Veloso um momento-chave da carreira, quando ele a convidou para cantar Língua no álbum Velô (1984). E ela continuou ampliando seu espaço estético com o celebrado Do Cóccix ao Pescoço (2002). "Eu tive vários caminhos de progresso na minha vida. Mesmo que eu quisesse parar na hora da dor, na hora da tristeza, veio uma pessoa me dar uma injeção de ânimo", reconhece.



Dessas experiências, a constatação: "Tem que ser forte, não pode ser fraco. Tem que lutar, buscar aquilo que você quer. Ou você faz aquilo que é seu objetivo na música ou na sua luta, ou então você não faz nada".



Por isso, talvez, Elza faz tão dela os versos de A Mulher do Fim do Mundo, e reforça: "Eu vou cantar até o fim, o que é esse fim eu também não sei, mas me deixem cantar. É isso, você não quer brigar com ninguém, não quer desavença, não quer ver o mundo pior, você quer cantar. Essa é a minha medicina, minha medicina da alma, meu alento".

