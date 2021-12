Elza Soares apresenta novo show em Salvador com ingressos a R$ 10

A cantora Elza Soares traz a Salvador seu novo espetáculo intitulado "A Voz e a Máquina". No show, que acontecerá na Caixa Cultural, ela apresentará canções consagradas de cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Segundo a organização, as apresentações acontecerão de uma forma diferente do que o público está acostumado a ver. Durante o show, Elza mistura sons como samba, jazz e música eletrônica. No palco, a cantora receberá os DJs Bruno Queiroz e Ricardo Muralha, que utilizam tablets, teclados e outros instrumentos de e-music.

O evento acontece entre os dias 13 e 15 deste mês, às 20h (sexta e sábado) e às 19h (domingo), na Caixa Cultural, que fica na rua Carlos Gomes, 57, no Centro. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e serão vendidos no próprio local a partir das 9h do dia 13.

adblock ativo