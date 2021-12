Elton John pode fazer show em Salvador

Tem a ver a conversa de que o cantor inglês Elton John pode fazer show na Fonte Nova. Piti Canellas, gerente de eventos da Arena, confirma que realmente há interesse em incluir Salvador na turnê que Elton fará no Brasil.

"Estamos negociando. Ele está vindo para o Brasil em turnê e não vai para Recife, nosso grande concorrente, vai para Fortaleza. Estamos fazendo esforços para trazê-lo", disse Canellas.



Elton John deve se apresentar no Brasil em fevereiro de 2014 e sua turnê deve passar por Fortaleza, Rio de Janeiro e Goiânia. Apesar das informações que a turnê está confirmada, na agenda do artista, no site oficial, ainda não consta as datas das apresentações no Brasil.



* Levi Vasconcelos assina a coluna Tempo Presente do Jornal A TARDE.

