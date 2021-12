Elton John pede comidas leves e conforto em show em Salvador

O cantor Elton John exige conforto e uma alimentação leve para o show em Salvador, no dia 22 de fevereiro, durante a turnê mundial. Ele pediu um camarim exclusivo e um espaço para receber suas visitas, que é batizado de "Elton John Hospitality".

De diferente apenas a exigência que o local tenha quatro plantas naturais com pelo menos 1,80 metros. As opções são fícus ou palmeiras. Elton John também quer que os camarins fiquem no mesmo andar do palco e ter uma televisão grande com todos os canais de esporte possíveis.

O cantor também não pretende enfrentar o calor do verão em Salvador. Todos os ambientes que ele passar devem estar com a temperatura de 19º. Para comer, ele pede um cardápio vegetariano com carne de soja e proteína que não seja aninal, além de sopas e saladas.

Apesar de ter algumas peculiaridades, as exigências de Elton John não chegam a chamar a atenção. Outros artistas já foram mais específicos, como Beyoncé que determinou diversos itens da decoração dos seus três camarins exclusivos durante a turnê no Brasil em 2013, pedindo cores claras, mobílias com quinas arredondadas, orquídeas brancas e muitas luminárias.

Já Bon Jovi, que se apresentou em setembro de 2013, exigiu 2% de leite desnatado em cada café servido para ele. A bebida tinha que ser bem forte.

