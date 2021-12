Elton John faz show na Fonte Nova em fevereiro

Elton John vai se apresentar no dia 22 de fevereiro na Arena Fonte Nova. O show faz parte da turnê do primeiro álbum de estúdio em 7 anos, lançado em setembro de 2013, The Diving Board. A notícia não foi confirmada pelos responsáveis pelo estádio, mas fontes próximas ao artista dão como certa sua vinda.

Há um ano, John, de 66 anos, fez uma apresentação no Jockey Club de São Paulo para cerca de 11 mil pessoas, dentro da turnê 40th anniversary of the Rocket Man. O cantor e compositor fez shows também em Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte.

O compositor tem tocado e cantado nessa turnê, além das músicas do álbum, clássicos de várias fases da carreira, como "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding", "Candle in the Wind" e até a hoje clássica 'Goodbye Yellow Brick Road ' do álbum Goodbye Yellow Brick Road, de 1973.

Em junho, a Vevo lançou no YouTube o "álbum trailer" de The Diving Board. Confira:

