Elton John: esgotados ingressos para cadeiras premiums

Estão esgotados os ingressos nos três setores das cadeiras premiums (A, B e C) do show de Elton John, que irá acontecer no dia 22 de fevereiro, às 22 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Ainda estão disponíveis entradas para a Pista, Cadeira Especial Leste, Cadeira Especial Oeste, Cadeira Norte, Cadeira Leste, Cadeira Superior e o Lounge Premium Open Bar.

De acordo com a assessoria do evento, a procura pelos outros setores segue em ritmo acelerado.

Novas opções de espaços para quem quiser conferir a apresentação com mais conforto e visão privilegiada devem ser divulgadas essa semana pela produção do show.



Elton John irá trazer para o Brasil a sua nova turnê, Follow the Yellow Brick Road, mostrando seus hits em quatro cidades que não assistiram suas últimas apresentações no país.



Além de Salvador, o ídolo pop fará show no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, dia 19 de fevereiro, Goiânia, no Serra Dourada, dia 21, e Fortaleza, na Arena Castelão dia 26.

Ingressos

Os ingressos para o Show de Elton John em Salvador, no dia 22 de fevereiro, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova, local do show, na bilheteria sul (próximo ao Dique do Tororó) e pelo site www.bilheteriavirtual.com.br.

O público estará distribuído em, pelo menos, nove diferentes setores, entre cadeiras e pista, os preços variam de acordo com a localização. Os valores vão de R$ 30 (meia entrada da pista) a R$ 750 (Lounge Premium Open Bar).



Confira a tabela de preço e localização:





