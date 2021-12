Elton John emociona fãs em Salvador com antigos hits

Show do britânico Elton John na Fonte Nova começou com 20 minutos de atraso, neste sábado, 22, mas valeu a espera. O público viu um espetáculo à altura de uma apresentação internacional. O artista mostrou vigor numa seleção de hits que marcaram gerações.

Com iluminação impecável, a super produção teve mais de 36 mil pagantes, segundo a assessoria do artista, e mais de 40 mil pessoas no total na plateia. A apresentação baiana da turnê 'Follow Yellow Brick Road' só foi ameaçada pela chuva, que caiu minutos antes de Elton John entrar no palco.

Mas na hora de o britânico se apresentar as nuvens foram embora e Elton John pôde apresentar as músicas do novo álbum. A partir do meio do show, com antigos sucessos como 'Rocket Man' e 'Philadelphia Freedom', a plateia se reconheceu e participou.

Quando John puxou a música 'Skyline Pigeon' a emoção tomou conta do público. As pessoas acenderam os celulares e o disse um "obrigado" também emocionado. O artista encerrou o show com 'Saturday Night's Alright for Fighting', mas o público queria mais.

O pedido de bis funcionou e Elton John voltou. A música escolhida foi 'Your Song', canção preferida da amiga Lady Diana. "Vou tocar uma música que, sem ela, essa noite não seria mesma", disse, antes de encerrar com a canção.



