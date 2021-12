Elton John anuncia três shows no Brasil

Elton John fará shows no Brasil em fevereiro e março. As apresentações foram anunciadas pela produtora XYZ. Ele se apresenta no dia 27 de fevereiro no Jockey Club, em São Paulo, no dia 5 de março no Estádio do Zequinha, em Porto Alegre, e no dia 8 de março no Centro de Convenções Internacional, em Brasília.

Os shows, que fazem parte da turnê 40th Anniversary of the Rocket Man, terão os ingressos vendidos a partir de 8 de dezembro (para as apresentações em São Paulo e Brasília) e no dia 10 de dezembro (para o show em Porto Alegre), pelos sites livepass e ingresso rápido.

A última apresentação do cantor de 65 anos no Brasil foi na quarta edição do Rock in Rio, em setembro de 2011.

