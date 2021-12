Elomar retorna ao TCA com novo concerto

O músico Elomar apresenta no dia 27 de julho, no Teatro Castro Alves, o espetáculo "Rancharia, com Elomar e velhos amigos tropeiros". O show terá início às 20h e os ingressos variam de R$ 45 a R$ 150. Os interessados podem adquirir a entrada na bilheteria do TCA, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através do site Ingresso Rápido.

Elomar esteve no palco do TCA há dois anos atrás com o "Concerto Pluro". Dessa vez o artista retorna acompanhado de Fábio Paes, Carlos Pitta e Roze, intitulados de amigos tropeiros. Além dos músicos, o evento terá a presença do maestro João Omar. O concerto trafega pelo erudito e popular, apresentando uma linguagem musical singular.

