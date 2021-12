Ellen Oléria encerra com show a Semana da Mãe preta

A vencedora da primeira temporada do programa global "The Voice Brasil", Ellen Oléria, participará neste sábado, 27, do encerramento da Semana da Mãe Preta do Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote) e podem ser adquiridos no local do evento.

O show marca o inicio dos ensaios do grupo e contará com apresentações da Band'Aiyê e da cantora Rebeca Tarique.

adblock ativo