Ellen Oléria celebra o Ilê Aiyê em show no dia 27

Campeã da primeira edição do programa global "The Voice Brasil", Ellen Oléria será a atração principal da Semana da Mãe Preta, evento anual promovido pelo Ilê Aiyê em sua sede, a Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Entre os dias 23 e 27 de setembro, a mulher negra será celebrada com palestras, oficinas, mostras culturais e exibição de filmes envolvendo os alunos da escola Mãe Hilda e da Band'Erê.

No dia 27, Ellen encerra o evento cantando com a Band'Aiyê. Em off, rola nos bastidores articulação de um dueto entre ela e outros participantes baianos do reality musical, como Ludmillah Anjos, Ju Moraes e Aila Menezes só com canções de samba reggae em homenagem ao mais belo dos belos.

