Ellen Oléria apresenta hoje Trilhas de Novelas no Café-Teatro Rubi

A união da dramaturgia e da música costuma gerar bons frutos. Quem não lembra de cor a canção que embalou sua novela favorita? Algumas fizeram tanto sucesso que ainda hoje estão na memória, mesmo daqueles que não assistiram à trama em questão.

São trilhas sonoras como estas, que continuam na mente do público após anos, que serão apresentadas nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, no Café-Teatro Rubi, pela cantora Ellen Oléria no show Trilhas de Novelas.

A cantora será acompanhada por Paula Almeida (bateria), Thiago Alves (baixo) e Salomão Soares (piano), numa composição próxima ao jazz. A opção por poucos instrumentos é uma forma de garantir que cada um deles tenha maior destaque nos arranjos.

Show

Originalmente, o repertório do show foi executado por Ellen em uma parceira com a Orquestra Jazz Sinfônica (SP), em 2014. Quatro anos depois, os arranjos foram modificados para se aproximar de uma sonoridade mais popular.

“Queríamos um setlist que o público conhecesse e pudesse cantar junto”, conta a cantora. Os arranjos foram produzidos pelo diretor musical do show, Salomão Soares.

Novelas

Apesar do tema escolhido, a cantora confessa que não tem muito tempo para acompanhar as tramas atuais. Além disso, alguns dos sucessos do repertório são anteriores até ao seu nascimento.

“Pavão Mysterioso (Ednardo, 1974), por exemplo, da novela Saramandaia, eu conheci por minha mãe, que achava a música muito bonita”, explica.

É a essa memória afetiva que Ellen espera que o público recorra para acompanhar as canções. “Vamos fazer uma viagem pela memória e relembrar pessoas queridas, personagens e até os momentos políticos que o país passava então”.

O público não ouvirá hoje e amanhã nenhuma das composições de Ellen, mas ela garante que possui, em seu trabalho, muitas músicas “novelísticas”. Entre elas, destaca Posso Perguntar, de seu primeiro álbum, e Mandingueiro, seu último single, gravado em Salvador há dois meses.

Com passagem por vários gêneros musicais, que atribui a uma criação extremamente eclética, Ellen Oléria tem como foco a música popular – popular como as novelas brasileiras. Na união entre música e dramaturgia, a cantora avisa: “(Ainda) tem muito material aí para contar essas histórias”.

>> ELLEN OLÉRIA – TRILHAS DE NOVELAS / HOJE E AMANHÃ, ÀS 20H30 / CAFÉ-TEATRO RUBI / R$ 70

