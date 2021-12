Elba Ramalho será atração principal no Festival de Forró de Itacaré

A cantora Elba Ramalho, natural de Conceição, na Paraíba, será a grande atração do Festival de Forró de Itacaré. O evento, realizado entre os dias 18 a 20 de abril, na orla da cidade, localizada no sul do estado, 422 quilometros da capital, chega a sua terceira edição e será aberto ao público.

Sendo uma das referências do estilo musical no Brasil, a cantora acumula grandes sucessos durante sua longa e reconhecida trajetória musical, como Banho de Cheiro, De volta pro Aconchego e Bate Coração. Prestes a completar 35 anos de carreira, a Ave de Prata justifica a imensa abrangência do seu público pela versatilidade do seu trabalho.

Demais Atrações

Com curadoria de Targino Gondim, o Festival de Forró de Itacaré, tem na programação shows, aulões de forró com o grupo Cabrueira, e o arrastão da Rural Elétrica, além da presenta de nomes como Tato (vocalista do Falamansa), Fulô de Mandacaru, Nádia Maia, Carlos Pitta e muito mais. Todos os shows são gratuitos, na Praça da Coroinha.

adblock ativo