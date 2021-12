Elba Ramalho se apresenta em Salvador

A cantora Elba Ramalho vai comandar o arraiá sexta-feira, 26, no Barra Hall, na primeira edição do Brahma Esquenta São João, que contará ainda com as bandas Ú Tal do Xote e Trio Forrozeiro.

Elba Ramalho, que já tem mais de trinta anos de carreira, vai relembrar sucessos do forró como "Banho de Cheiro" e "Asa Branca", além da nova canção "Minha Vida é te Amar", que faz parte da trilha sonora da novela Flor do Caribe, da Rede Globo.

Os ingressos já estão à venda nos pontos da Ticketmix e nas Lojas Limits por R$ 60.

