Elba Ramalho realiza show beneficente em shopping neste domingo

A cantora Elba Ramalho irá se apresentar neste domingo, 7, às 16h, no estacionamento do Piso L1 do Salvador Shopping. A artista é a principal atração da quarta edição do Festival Viver Bem. Os interessados devem doar um quilo de alimento não perecível, que será entregue ao Hospital Martagão Gesteira. O espaço está sujeito à lotação.

Além de Elba, o evento possui uma programação voltada para adultos e crianças. O espaço também recebe shows de Bailinho de Quinta e a banda Faustão e Os Mongas. Já o público infantil poderá conferir o grupo Pé de Lata e o Show do Bia – Viva as Descobertas. Brinquedos infláveis e atividades recreativas também estão à disposição dos pequenos. O acesso a brinquedos infláveis possuem ingressos à parte.

O Festival Viver Bem também possui bares e food trucks, contando com abará, comida oriental, hambúrguer, crepe e pizzas. Entre os expositores estão Abaratto Gourmet, Black Pepper Burger, Coxa Coxinha, Sushi Trucks e Voulá Creperia.

Corrida

Além do evento no centro de compras, o festival inclui a Santander Track&Field Run Series Salvador Shopping, uma corrida que irá ocorrer também neste domingo. A partida e chegada serão no estabelecimento comercial, dando início às 7h.

Os corredores podem ser profissionais e amadores, nas modalidades de 5 KM e 10 KM. No o mesmo dia e local, porém às 9h, será realizada a Santander Track&Field Run Series Kids.

Os kits são entregues na loja da Track&Field, no Piso L2, até este sábado, 6. No momento da retirada, os inscritos também podem colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Hospital Aristides Maltez.

