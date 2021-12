Elba Ramalho estreia turnê com show no TCA

Em 2014, a cantora Elba Ramalho completa 35 anos desde que lançou o primeiro disco, Ave de Prata. A comemoração pelas três décadas e meia vem em forma de homenagem a Luiz Gonzaga, com o show Cordas, Gonzaga e Afins, selecionado pelo Edital Nacional 2013 do Programa Natura Musical. E, antes de rodar o Brasil, a turnê estreia em Salvador, neste sábado, 23, no Teatro Castro Alves.



Trata-se de um espetáculo que propõe ir muito além de uma apresentação musical. A ideia é explorar diversas linguagens artísticas que se completam. "É um teatro com cenários, figurinos, textos e projeções visuais. A gente vai paginando o contexto nordestino, que começa no sertão e acaba no mar", diz Elba, sobre o show que terá direção artística de André Brasileiro, direção musical de Sergio Campelo, imagens do VJ Gabriel Furtado e texto de Newton Moreno.



Para Elba Ramalho, cantar Luiz Gonzaga não é novidade. Ela já lançou, por exemplo, o disco Elba Canta Luiz, em 2003. Mas, neste show, a cantora paraibana apresenta novas leituras de canções que já interpretou e outras inéditas na voz dela.



"Tem umas dele que eu nunca cantei, como Algodão e Braia Dengosa. Mas nós fomos garimpando, cantando coisas já conhecidas e outras nem tanto", conta. Outras canções do Rei do Baião estarão presentes, como Súplica Cearense, Sete Meninas, Sabiá e Que Nem Jiló.



Mas nem só de canções de Gonzagão será feito o espetáculo. "Nós tomamos ele como ponto de partida. Depois, a gente estende o leque para outros compositores que também o têm como uma referência", explica.



Segundo Elba, no repertório haverá espaço para composições de nomes como Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Lenine.



Sonoridade enriquecida



Cordas, Gonzaga e Afins traz Elba Ramalho acompanhada pelo grupo instrumental pernambucano SaGRAMA, o quarteto de cordas Encore, o baterista Tostão Queiroga e os sanfoneiros Beto Hortis e Marcelo Caldi. A fusão entre sanfonas, percussão e violinos, entre outros instrumentos, promete uma sonoridade diferente.



"Ser acompanhada por um quarteto de cordas já me leva a uma interpretação diferenciada. Fica bonito. Junta o meu canto com a coisa mais clássica. E fico ainda mais feliz de cantar com a sonoridade tão sofisticada de todos eles", diz.



O espetáculo também vai se transformar em um DVD comemorativo dos 35 anos de carreira de Elba Ramalho. A gravação acontece no show a ser realizado no Recife, dia 23 de setembro, no Teatro Luiz Mendonça.





