Elba Ramalho e Geraldo Azevedo são atrações do MPB Verão

O encontro entre dois grandes nordestinos registrará um importante marco da música brasileira. O cantor e compositor Geraldo Azevedo subirá nesta quinta-feira, 18, às 21 horas, no palco principal do Teatro Castro Alves, para celebrar os seus 50 anos de carreira musical. Além da companhia dos baianos, o pernambucano receberá a cantora paraibana Elba Ramalho para dividir os vocais nessa comemoração de meio século.



Os ingressos para o show, que integra o projeto MPB Verão, da Palco Produções, estão à venda nas unidades do SAC (shoppings Barra e Bela Vista), bilheteria do TCA e através de serviço virtual (no site ingressos.com). O preço dos bilhetes varia de R$ 50 a R$ 140.

Geraldo Azevedo diz que não se deu conta da velocidade do tempo. Quando questionado a respeito dessa emoção de completar meio século de carreira, ele brinca: "50 anos de música? Já é isso tudo? Passou tão rápido que nem me dei conta. Espero que venham outros mais. Comemoro todos os dias poder viver da música".

Sobre a participação de Elba nesse show, ele ressalta a relação pessoal que cultiva com a artista. Segundo Geraldo, ela foi a intérprete que mais gravou músicas dele (são 23 canções em registros oficiais).

"Ela é minha irmãzinha querida. Temos essa relação bem próxima, já dividimos casa, ela é madrinha da minha caçula. Eu tenho relação com toda família dela, que é minha também", detalha o cantor.



Já Elba Ramalho afirma que, na verdade, o prazer em fazer parte dessa celebração é dela. "É um verdadeiro privilégio estar ao lado dele num momento tão especial como esse. Somos compadres, amigos e cúmplices em nossa trajetória".



Ela ainda acrescenta que se apropriou de diversas canções do pernambucano desde a gravação do seu primeiro álbum. Na lista de destaque estão Canta Coração, Chorando e Cantando, Bicho de Sete Cabeças e Canção da Despedida. "Essas são algumas das músicas que significam muito para mim".

No seu recém-lançado CD e DVD Cordas, Gonzaga e Afins, Elba também contemplou Geraldo Azevedo na gravação da música Aquela Rosa.

O compositor pernambucano completa: "Como todos já sabem, Elba é uma das minhas mais importantes intérpretes, senão a mais importante".

Repertório caseiro

De acordo com Geraldo, o repertório do show apresentará composições importantes nas carreiras de ambos os artistas. "É um repertório feito a partir do que já cantamos e do que gostamos de cantar. Tem músicas minhas e de grandes ícones da música brasileira".



Elba explica que, de um modo geral, eles vão cantar músicas que o público quer ouvir. "O show é repleto de sucessos e procuramos ficar juntos em cena por bastante tempo".

Ela adianta que, em dueto, eles vão cantar Caravana, Sabiá, Canta Coração, Táxi Lunar, Dia Branco, Chorando e Cantando, dentre outros. Para Geraldo, a execução de Bicho de 7 Cabeças merece destaque.

"Essa é a música que gravei pela primeira vez com Elba Ramalho no meu álbum que leva esse nome. Nesse LP, também com a radiodifusão de Taxi Lunar, veio a consolidação da minha carreira musical. Creio que foi a partir de então que me tornei um artista nacionalmente conhecido", lembra ele.

Trocas na Bahia

Geraldo Azevedo ressalta a relação de amor com a Bahia e a importância de executar esse show em Salvador. "Nasci às margens do São Francisco, em Petrolina, que é fronteira com Juazeiro da Bahia. Dominguinhos sempre dizia: Geraldinho escapou fedendo de ser baiano", conta rindo.

A paraibana Elba explica que eles pretendem levar o show para outras cidades brasileiras, mas conciliar as agendas não é tão fácil. "Diante de uma indústria cultural tão imediatista, mostrar uma longa trajetória é um orgulho", resume.

