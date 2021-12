Os cantores Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vão cantar juntos no próximo dia 16 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O ingresso custa R$ 120 (inteira) e já pode ser adquirido na bilheteria do teatro, SAC do Shopping Bela Vista e Barra e no site do Ingresso Rápido.

O evento, intitulado "Encontro ​Inesquecível ​Elba Ramalho & Geraldo Azevedo", será aberto com a canção “O Principio do Prazer”, clássico de Geraldo para lembrar ao público que “fundamental é ser feliz”.

No repertório, não vão faltar outros grandes sucessos, como “Dia Branco”, “Veneza Americana”, “Táxi Lunar” e “Morena Linda Flor”. Mais informações pelo (71) 3032-0083.

Da Redação Elba Ramalho e Geraldo Azevedo fazem show na Concha Acústica

