Elba Ramalho é confirmada no 4º Festival de Forró de Itacaré

A cantora paraibana Elba Ramalho está confirmada no 4º Festival de Forró de Itacaré, no sul da Bahia, que será realizado entre os dias 9 e 11 de abril. O evento gratuito será no palco montado da praia da Coroinha, na orla da cidade.

No repertório, grandes sucessos que marcaram a música brasileira, como 'Frevo Mulher', 'Bate Coração', 'Banho de Cheiro', 'De Volta pro Aconchego', 'Na Base da Chinela', e muitos outros.

O festival conta, ainda, com uma extensa programação, com shows gratuitos, comidas e bebidas típicas, aulões de forró e o Arrastão da Rural Elétrica, além dos os fins de tarde com forró na Cabana Corais.

Entre as atrações já confirmadas, estão: Geraldo Azevedo, Targino Gondim, Quinteto Sanfônico do Brasil, Rennan Mendes, Marquinhos Café, Sebastian Silva, Gel Barbosa, Trio Baianado, Aran e os Baiunos, Trio Forró Mais Eu, Baião de Luzia, João Sereno, Nilton Freitas, Reginaldo Natureza, Marcos Abaga, DJ Xuxa, Terno e Chinela, Forró Souns, Donaliel, Vitor Maria, Verlando Flor Serena, entre outros.

