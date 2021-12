Elba Ramalho apresenta novo show no Armazém Villas

A cantora Elba Ramalho volta à Bahia no próximo dia 30 para apresentar o show do CD "Do meu olhar para fora". O show acontece no Armazém Villas, a partir das 22h, e os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 100 (camarote).

Além das músicas do novo álbum, o 32º de sua carreira, a artista paraibana promete revisitar os grandes sucessos da carreira. No repertório estão músicas como 'Olhando o Coração', 'Só Pra Lembrar' e 'É o que Me Interessa'.

A abertura do show fica por conta da banda Afrodisíaco, liderada por Pierre Onássis.

Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento, em Lauro de Freitas, e nos balcões de vendas Ticketmix.

