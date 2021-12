'Elas no Samba': Mariene de Castro e Maria Rita se apresentam na Concha Acústica

Comandando o evento 'Elas no Samba', as cantoras Mariene de Castro e Maria Rita se encontram para uma apresentação na concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 17 de novembro (domingo), às 18h. Na apresentação exclusiva, o público poderá assistir os shows completos de cada uma das duas artistas.

A baiana Mariene de Castro apresenta o seu show 'Santo de Casa', com um repertório composto por clássicos do samba. A cantora está preparando um show inédito, em que passeia por toda a sua carreira, relembrando fases e canções que marcaram seu trabalho. O espetáculo abrange canções que vão do álbum 'Abre Caminho' até 'Colheita', dos sambas de Clara Nunes ao samba de roda do recôncavo, de Roque Ferreira a Walmir Lima, compositor do grande clássico ‘Ilha de Maré’.

Já a paulista Maria Rita traz sucessos da sua discografia, como 'Tá Perdoado', 'Maltratar Não é Direito’ e ‘Corpo Só’, além de clássicos imortalizados nas vozes de grandes nomes da música brasileira, como Beth Carvalho (‘Vou Festejar’), Jorge Aragão (‘Coisa de Pele’, ‘Lucidez’), Clara Nunes (‘Juízo Final’), Gonzaguinha (‘É’, ‘O Homem Falou’), Elis Regina (‘O Bêbado e a Equilibrista’) e Arlindo Cruz (‘O Meu Lugar’), entre outros.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

