Elas Cantam Riachão será apresentado no Parque da Cidade

O show Elas cantam Riachão, com Claudete Macedo, Clécia Queiroz e Juliana Ribeiro homenageando o sambista Riachão, será apresentado no Parque da Cidade, domingo, 23, às 11h. O evento é gratuito.

Para este show, o trio feminino traz ao palco composições clássicas de Riachão como Retrato da Bahia, Cada Macaco no seu Galho, Baleia e Vá Morar com o Diabo, e outras menos conhecidas como Lavagem do Bonfim e Quando o Galo Cantou.

A direção musical é de Dudu Reis (cavaquinista) e Kleber Aguiar (violonista), que também acompanham as cantoras. Completam a banda Tiganá Santana (baixo), Ivan Sacerdote (clarinete), Kiko Souza (flauta), Sebastian Notini, Léo Jesus e Ricardo Hardmann (percussão). O show conta ainda com as participações das dançarinas Edeise Gomes e Vânia Oliveira.

