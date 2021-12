Edy Vox leva seu reggae ao Pelourinho

Criado com o objetivo de homenagear a primavera e de fortalecer o reggae baiano, o projeto Reggando as Flores no Pelô chega nesta terça-feira, 9, à sua última edição, às 20h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho), com apresentação de Edy Vox e convidados.

Nas três primeiras edições, o evento recebeu cantores e bandas do cenário musical baiano, como Adão Negro e Lazzo Matumbi, todos engajados na busca pela promoção e fortalecimento do reggae. A inciativa é do programa Pelourinho Cultural e custa R$ 10.

